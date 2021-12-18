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Белоруссия заявила о готовности разместить ядерное оружие на своей территории

МИД Белоруссии: страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Белоруссия рассматривает возможность разместить на своей территории ядерное оружие. Об этом заявил глава МИД страны Владимир Макей в интервью RT Arabic.

По словам министра, на подобный шаг Минск готов пойти, если почувствует угрозу со стороны НАТО. «Это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — пояснил он.

В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что предложит своему российскому коллеге Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО развернут в Польше. Таким образом он отреагировал на высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что американские ядерные системы могут перебросить восточнее, если от их размещения откажется Германия.

В июле 1993 года Белоруссия официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), добровольно отказавшись от систем, оставшихся после распада СССР. В ответ Великобритания, Россия и США предоставили Минску гарантии безопасности, зафиксировав свои обязательства в Будапештском меморандуме. Вывод ядерного оружия с территории Белоруссии был завершен в ноябре 1996 года.

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Варвара Кошечкина
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