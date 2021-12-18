Украина обратилась за помощью к Германии

Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец провел встречу с государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел ФРГ Тобиасом Линднером, в ходе которой предложил Берлину увеличить помощь Киеву для укрепления безопасности. Об этом сообщается на сайте офиса.

«Была отмечена важность остановки проекта "Северный поток-2", что станет четким сигналом решимости Германии и других европейских стран в противостоянии российской агрессии», — отмечается в сообщении.

Также Машовец сообщил Линднеру о ситуации с безопасностью на востоке и вокруг страны. Он предложил госсекретарю Федерального министерства иностранных дел ФРГ принять меры по консолидации государств Евросоюза, НАТО и всего западного сообщества «для недопущения дальнейших агрессивных действий» со стороны России.

Ранее Москва предложила Североатлантическому альянсу отказаться от планов по расширению на восток и присоединению Украины и других государств. Об этом говорится в российском проекте соглашения с НАТО в сфере безопасности. В рамках проекта российская сторона также призвала страны-участницы НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

