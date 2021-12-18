В Нидерландах ввели жесткий карантин из-за омикрон-штамма

В Нидерландах власти решили ввести жесткий карантин для того, чтобы предотвратить быстрое распространение нового омикрон-штамма. Об этом заявил в субботу, 18 декабря, на пресс-конференции врио премьер-министра страны Марк Рютте, передает ТАСС.

«Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом», — сказал он.

По его словам, локдаун вступит в силу 19 декабря и будет действовать до 14 января. В этот период все бары, рестораны, магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные залы будут закрыты.

В конце ноября Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил о высокой степени риска из-за нового опасного штамма коронавируса, который был выявлен в ЮАР. В докладе центра отмечается опасность штамма для стран Европы и Европейского экономического пространства, включая Исландию, Норвегию и Лихтенштейн.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 под названием омикрон впервые был обнаружен в ЮАР 11 ноября. Омикрон обнаружили в Европе уже 26 ноября. Первой европейской страной, где подтвердили наличие нового штамма, оказалась Бельгия.