В Белоруссии обвинили НАТО в использовании Украины против России

НАТО использует Украину в качестве плацдарма против России. Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в беседе с RT Arabic. Запись интервью опубликована на YouTube.

Глава белорусского МИД обвинил НАТО в использовании Киева в целях противостояния с Москвой. Он подчеркнул, что об этом говорит увеличение военной активности Североатлантического альянса на Украине.

В частности, Макей указал на возрастающую, по его данным, численность военнослужащих США и НАТО на украинской территории.

В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал вооруженным силам республики подготовить план ответных действий на случай агрессии НАТО против страны. «Мы не разворачиваем — я таких указаний не давал — свою группировку вооруженных сил. Но видеть мы должны. И предвидеть все. Чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы», — заявил глава государства.