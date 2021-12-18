В Совфеде назвали повод для возможного военного конфликта России и НАТО

Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что расширение военного сотрудничество НАТО и Украины являются подготовкой к войне с Россией. Об этом он заявил в эфире радио «Говорит Москва».

«Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже casus belli, это практически подготовка к войне. А зачем, собственно, НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России», — считает сенатор.

По мнению Пушкова, Североатлантический альянс пытается навязать России диалог с позиции силы и заставить Москву выполнять условия Запада. На данный момент западные страны поддерживают «диалог ради диалога», считает политик. «Под сурдинку этого диалога идут военные приготовления, — пояснил он.

Ранее Москва предложила НАТО отказаться от планов по расширению на восток и присоединению Украины и других государств. В рамках проекта соглашения в сфере безопасности российская сторона также призвала страны-участницы альянса отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.