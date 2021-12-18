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11-летнюю россиянку укусил выпрыгнувший из игрушек скорпион

В Подмосковье 11-летнюю девочку укусил скорпион, выпрыгнувший из мешка с игрушками

Фото: Telegram-канал издания Baza

В Подмосковье 11-летнюю девочку укусил выпрыгнувший из мешка с игрушками скорпион. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Mash.

Инцидент произошел в деревне Тарасково Наро-Фоминского района. По словам мамы ребенка, девочка высыпала игрушки из мешка, после чего оттуда неожиданно выпрыгнуло животное и укусило в руку.

Родители сами обработали место укуса фенистилом до приезда медиков. Врачи диагностировали у школьницы токсическое воздействие яда, ей вкололи антидот и госпитализировали.

«Сейчас с малышкой все в порядке. Откуда скорпион появился в мешке для игрушек — неизвестно. За границу семья не выезжала», — уточняет Mash.

Ранее в Египте в провинции Асуан из-за укусов скорпионов пострадали более 500 человек за сутки.
«503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов... погибших от укусов нет», — рассказали в Минздраве. Там добавили, что скорпионы покусали людей, так как из-за ливня их норы были повреждены, и животные оказались вблизи жилых домов.

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Марина Совина
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