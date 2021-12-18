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Бывшего вице-премьера Крыма задержали после нескольких лет розыска

Разыскивавшегося экс-вице-премьера Крыма Серова задержали в Краснодарском крае

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-премьера Крыма и экс-сити-менеджера Судака Владимира Серова, который несколько лет находился в розыске. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Серова задержали в Краснодарском крае и перевезли в Ростов-на-Дону», — уточнил собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

Серов стал фигурантом уголовного дела в 2019 году. По данным источников, тогда его обвинили по части 5 статьи 291.1 УК РФ («Предложение посредничества во взяточничестве») и объявили в розыск. Отмечалось, что обвинения в адрес политика были связаны с его деятельностью на посту главы администрации Судака.

Известно, что Серов долго время занимал должность мэра Судака, когда Крым еще находился под юрисдикцией Украины. После вхождения полуострова в состав России он был назначен сити-менеджером города, а в 2017-м стал зампредом крымского правительства и курировал сферы транспорта, ЖКХ и энергетики. Со службы Серов ушел в марте 2018 года.

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Варвара Кошечкина
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