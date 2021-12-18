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Стало известно об изменении правил въезда для россиян в Египет

Туроператор ANEX Tour: туристы старше 12 лет при въезде в Египет должны иметь ПЦР-тест

Фото: Shutterstock

Туроператор ANEX Tour сообщил об изменении правил въезда для непривитых российских туристов в Египет. Информация об этом появилась на сайте компании в пятницу, 17 декабря.

Так, стало известно, что все путешественники в возрасте от 12 лет и старше по прибытии в аэропорт Египта обязаны иметь при себе справку с результатами ПЦР-теста. Ранее анализы требовались от всех отдыхающих старше шести лет.

Кроме того, появилось новое ограничение по срокам сдачи теста. «Проба для анализа (тестирования) должна быть сдана в интервале от 72 до 24 часов до отправления», — указано в сообщении. Отмечается, что раньше было только одно условие — исследование должно было быть проведено не ранее 72 часов до пересечения границы.

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В турфирме также напомнили, что всем пассажирам, прибывающим из Южной Африки, Ботсваны, Мозамбика, Лесото и Зимбабве или находившимся там в течение последних 14 дней до прибытия в Египет, необходимо будет пройти ПЦР-тест по прилете в аэропорт за дополнительную плату — 30 долларов (2,2 тысячи рублей).

Ранее в декабре отечественные путешественники съездили в Хургаду за 15 тысяч рублей на неделю и поделились впечатлениями от отдыха. Так, одна из россиянок пожаловалась на плохое обслуживание персонала отеля и невкусную еду. 

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Валентина Процкова
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