Россияне бюджетно съездили в Египет и описали отдых словами «тут совсем караул»

Российские туристы съездили в Египет за 15 тысяч рублей на неделю и поделились впечатлениями от отдыха. Их слова приводит газета «Аргументы и Факты».

Одна из путешественниц заявила, что посетив африканскую страну по горящей путевке, она осталась сильно разочарована. «Гостиницу обещали уровня "трешки", по условиям же с трудом тянет на общагу. Очень старая, ремонта не было лет 25. Номера вконец "ушатанные". Нет, я догадывалась, на что шла. Но тут совсем караул», — описала она ситуацию.

Кроме того, отдыхающая пожаловалась на плохое обслуживание персонала отеля и невкусную еду. «На завтрак яичница, пластилиновый сыр и мерзотная колбаса со вкусом сена. Я была от нее просто в ужасе. Вино и пиво сильно разбавлены», — отметила россиянка. Женщина добавила, что от бюджетного отдыха не стоит ожидать чудес: «Сколько платишь, столько и получаешь».

Другая туристка рассказала, что однажды уже покупала недорогие путевки и научилась «получать кайф». «В еде я неприхотлива, курица меня вполне устраивает, вин дорогих не пью. Нужно просто понимать: это не сказка в стиле "Тысяча и одна ночь", а "горящее" предложение», — высказалась она.

Еще один путешественник признался, что вполне доволен бюджетным отдыхом. «Мне лично супер. Где в России за 15 тысяч рублей я могу отдохнуть семь дней на море, включая перелет?» — поинтересовался он.

Мужчина добавил, что за подобные деньги не стоит ожидать изысканной кухни. «Ну да, еда неважная, только желудок набить. О том, чтобы было вкусно, не думаешь. У нас тоже на Черном море народ прокисшими чебуреками травится», — отметил он и добавил, что ради великолепного моря, рыб и кораллов можно потерпеть неудобства.

Ранее в декабре россиянин съездил в Египет и рассказал, почему местные жители считают отечественных туристов лучшими по сравнению с путешественниками из других стран. Одной из причин, по которой египтяне относятся к россиянам подобным образом, мужчина назвал привычку «отдыхать на всю катушку».