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Египтяне назвали российских туристов лучшими по одной причине

Россиянин рассказал, почему египтяне считают отечественных туристов лучшими

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Россиянин съездил в Египет и рассказал, почему местные жители считают отечественных туристов лучшими по сравнению с путешественниками из других стран. Его слова приводит газета «Аргументы и Факты».

Так, одной из причин, по которой египтяне относятся к россиянам подобным образом, мужчина назвал привычку «отдыхать на всю катушку». «Немцы откровенно скаредны: видели ли вы хоть раз, чтобы бюджетный турист из Германии дал египтянину на чай? Русские туристы — и с достатком, и небогатые — в отпуске денег не жалеют», — привел он слова работника египетского отеля.

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Также собеседник издания отметил, что всего за несколько месяцев после возобновления полетов между Египтом и Россией ситуация на туристическом рынке республики сильно изменилась: открываются закрывшиеся в период пандемии магазины, а сотрудники отелей и ресторанов постепенно приезжают на работу в курортные зоны.

«Как я рад, что русские вернулись! Наконец-то у меня будет нормальная работа, я долго случайными заработками перебивался», — заявил повар одного из египетских ресторанов.

Ранее в декабре эксперты туриндустрии назвали самые выгодные отели в Египте для отдыха в декабре, а также предупредили о заметном подорожании путевок. По словам специалистов, сейчас туры на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха можно назвать сверхдешевыми — стоимость оказалась ниже, чем в 2015 году до закрытия страны.

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Валентина Процкова
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