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Россиянам назвали самые выгодные отели в Египте

АТОР: стоимость туров в Египет к 1 января достигнет пиковых значений

Фото: Labranda Royal Makadi

Эксперты туриндустрии назвали самые выгодные отели в Египте для отдыха в декабре, а также предупредили о заметном подорожании путевок. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам специалистов, сейчас туры на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха можно назвать «сверхдешевыми» — стоимость оказалась ниже, чем в 2015 году до закрытия страны. Как уточнили представители компании PEGAS Touristik, цены начнут расти к концу месяца и достигнут пиковых значений 1 января.

«Стоимость туров в Египет увеличивается, начиная с заездов 25 декабря и становится выше с каждым днем по мере приближения к 31 декабря», — отметили также в TUI Россия.

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Туроператоры рассказали, что в сегменте отелей категории четыре-пять звезд самые выгодные спецпредложения есть у гостиниц Fun&Sun Family Sunrise Aqua, Gravity Hurghada And Aqua Park и Labranda Royal Makadi в Хургаде. В сегменте категории три-четыре звезды россиянам посоветовали обратить внимание на гостиницы Empire Beach Resort и Royal Star Resort.

В Шарм-эш-Шейхе оптимальное соотношение цены и качества предлагают пятизвездочные отели Fun&Sun Smart Seti Sharm, Charmillion Gardens Aqua Park, Fun&Sun Family Seagate Aqua. Более бюджетные варианты — Luna Sharm Hotel и Panorama Naama Heights.

Ранее в декабре министр туризма и древностей республики Халед аль-Анани заявил, что россияне вернули лидирующую позицию на египетском туристическом рынке после восстановления чартерного авиасообщения. «С начала этого года число иностранных туристов в Египте постепенно увеличивалось, показатели существенно улучшились летом и особенно — с началом осенне-зимнего сезона», — добавил он.

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Мария Гейн
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