Россияне снова заняли первое место по турпотоку в Египет

Российские путешественники снова вернули лидирующую позицию на египетском туристическом рынке после восстановления чартерного авиасообщения. Об этом в среду, 15 декабря, ТАСС сообщил министр туризма и древностей республики Халед аль-Анани.

«С начала этого года число иностранных туристов в Египте постепенно увеличивалось, показатели существенно улучшились летом и особенно — с началом осенне-зимнего сезона», — заявил глава ведомства и добавил, что точные цифры о числе туристов по странам будут обнародованы ведомством по завершении года.

Министр отметил, что именно снятие запретов на чартерные перевозки позволило отечественным путешественникам снова занять первое место по турпотоку в Египет. «В контакте с российской стороной мы делаем все, чтобы обеспечить максимально комфортный отдых приезжающим из России», — сказал он.

Также Анани отметил, что власти Египта работают над совершенствованием законодательства и административных нормативов в целях стимулирования инвесторов и упрощения процедур лицензирования туристических компаний. «Мы планируем также повышать конкурентоспособность египетского туристического продукта, развивая, в том числе, такие направления, как экотуризм», — подытожил министр.

Ранее в декабре сообщалось, что в случае увеличения в Египте роста числа случаев заболевания COVID-19, вызванных новым омикрон-штаммом, Россия может ввести барьеры для россиян, желающих поехать в африканскую страну.