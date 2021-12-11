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В Госдуме допустили введение ограничений на поездки в Египет

Депутат ГД Кривоносов: из-за омикрон-штамма не исключены барьеры для поездок в Египет

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В случае увеличения в Египте роста числа случаев заболевания COVID-19, вызванных новым омикрон-штаммом, Россия может ввести барьеры для россиян, желающих поехать в африканскую страну. Такое развитие событий допустил заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов в интервью радио Sputnik.

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Он отметил, что дополнительные ограничения необходимы для предотвращения распространения нового варианта COVID-19. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что подобные меры необходимо принимать только после тщательного изучения эпидемиологической обстановки на египетских курортах.

Кроме того, необходимо учитывать количество россиян, желающих отправиться в Египет на новогодние праздники, добавил Кривоносов. «В первую очередь это могут быть барьеры для въезжающих обратно в Россию после отдыха. Это нужно, чтобы быть уверенными, что к нам не приедет дополнительное количество инфицированных новым штаммом коронавируса», — пояснил он.

Ранее правительство России полностью запретило въезд в страну гражданам 10 стран из-за омикрона. Так, въезд в Россию запретили жителям Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР, а также специального административного района Гонконг.

Ксения Назарова
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