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В России создали ракету Х-БПЛА

РИА Новости: созданная ракета Х-БПЛА является развитием боеприпасов комплекса «Корнет-Д»

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В России создана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА дальностью действия до десяти километров, способная эффективно поражать тяжелобронированную технику и низколетящие малоскоростные цели, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Применять ракету, являющуюся развитием линейки боеприпасов противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет-Д», планируется в составе комплекса вооружения беспилотников и вертолетов. По словам собеседника, оружие получат беспилотники «Форпост» и «Иноходец», а также вертолет Ка-52М.

По его словам, «с опытного образца Ка-52М ранее были выполнены десятки успешных запусков нового изделия». Также ракета, которая наводится в лазерном луче и тепловом и телевизионном режимах, испытывалась с беспилотников «Иноходец», «Форпост» и «Альтиус».

В сентябре РИА Новости со ссылкой на Минобороны России сообщило, что Москва для поддержки наступающих войск в ходе учений «Запад-2021» впервые применила разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец» и «Форпост», которые входят в состав комплекса «Ласточка».

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Иван Потапов
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