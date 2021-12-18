В России создали ракету Х-БПЛА

В России создана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА дальностью действия до десяти километров, способная эффективно поражать тяжелобронированную технику и низколетящие малоскоростные цели, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Применять ракету, являющуюся развитием линейки боеприпасов противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет-Д», планируется в составе комплекса вооружения беспилотников и вертолетов. По словам собеседника, оружие получат беспилотники «Форпост» и «Иноходец», а также вертолет Ка-52М.

По его словам, «с опытного образца Ка-52М ранее были выполнены десятки успешных запусков нового изделия». Также ракета, которая наводится в лазерном луче и тепловом и телевизионном режимах, испытывалась с беспилотников «Иноходец», «Форпост» и «Альтиус».

В сентябре РИА Новости со ссылкой на Минобороны России сообщило, что Москва для поддержки наступающих войск в ходе учений «Запад-2021» впервые применила разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец» и «Форпост», которые входят в состав комплекса «Ласточка».