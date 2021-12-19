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Байден поручил предотвратить вторжение России на Украину за четыре недели

Президент США Байден дал «окно в четыре недели» для предотвращения атаки России на Украину
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что у его администрации есть «окно в четыре недели», чтобы предотвратить вторжение России на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Уточняется, что глава Белого дома поручил своей команде использовать все возможные инструменты для предотвращения возможной атаки. По словам источника телеканала, действия американских властей очень продуманные. Он отметил, что санкции США в 2014 году, введенные после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных фирм.

Собеседник телеканала пояснил, что в то время Байден был вице-президентом, а президент Барак Обама отверг его стремление вооружить Украину и ввести жесткие санкции против России. Став президентом, Байден хочет сделать все совсем по-другому. В частности, в случае вторжения России на Украину новые санкции могут нанести существенный удар по российской экономике и ее финансовой системе, утверждает источник.

Ранее бывший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм оценил вероятность введения «адских санкций» против России. По мнению эксперта, нынешний глава США Джо Байден объявит новые меры в отношении России только в случае, если Москва нападет на Киев.

Ксения Назарова
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