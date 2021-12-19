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В США оценили вероятность введения «адских санкций» против России

Экс-советник Буша: против России введут санкции только в случае нападения Москвы на Киев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм оценил вероятность введения «адских санкций» против России. Его слова передает «Интерфакс».

По мнению эксперта, нынешний глава США Джо Байден объявит новые меры в отношении России только в случае, если Москва нападет на Киев. В этой связи Грэм называл сегодняшние сообщения о возможных санкциях попыткой сдерживать действия России. «Вариант, когда Байден решился бы на санкции без вторжения [на Украину] со стороны Москвы, я исключаю», — подчеркнул он.

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Как уточнил Грэм, американский президент не раз говорил о том, что не хочет нагнетать напряжение в отношениях с Россией. «Если вы посмотрите на его политику (Джо Байдена — прим. «Ленты.ру»), начиная с января этого года, все его санкционные действия на самом деле были очень мягкими», — рассказал он. По словам эксперта, меры, которые были введены весной этого года, касались вмешательства во внутренние дела страны и выборов — тех проблем, которые существовали еще при прошлых президентах США.

Грэм добавил, что Байден хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией, чтобы сосредоточить внимание на Китае.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя сообщения о введении «адских санкций» против страны, заявил, что Москва привыкла к таким заявлениям. «Да, окей, прочитали еще раз, испортили глаза от этого чтения еще больше, не более того — вот весь эффект», — отметил дипломат.

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Евгения Наумова
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