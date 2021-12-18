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В МИД прокомментировали «адские санкции» США против России

Сергей Рябков о новых санкциях против России: испортили глаза от этого чтения еще больше

Фото: Globallookpress.com

Представитель МИД РФ, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал сообщения о введении Западом «адских санкций» против России. Его слова передает РБК.

Рябков заявил, что Россия привыкла к сообщениям о подготовке США более жестких пакетов санкций. «Да, окей, прочитали еще раз, испортили глаза от этого чтения еще больше, не более того — вот весь эффект», — сказал дипломат.

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Он добавил, что Россия адаптировалась к подобным ходам Запада в двухсторонних отношениях. Рябков уверен, что новые санкции будут вводиться, но наивно надеяться на то, что Россия рассмотрит требования, выдвигаемые Западом, для снятия ограничений.

Дипломат также заявил, что за заявлениями западных стран о готовности развивать с Россией конструктивные отношения ничего не стоит. Они лишь предоставляют стране выбор — соглашаться с их требованиями или нет.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов объяснил суть угроз США в адрес участников строительства «Северного потока-2». По его мнению, речь идет о недобросовестной конкуренции в коммерческой сфере со стороны Вашингтона.

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Никита Савин
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