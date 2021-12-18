Посол России объяснил угрозы США в адрес «Северного потока-2»

Посол России в США Анатолий Антонов объяснил недобросовестной конкуренцией угрозы Вашингтона в адрес участников проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил интервью журналу Newsweek.

«Санкции и другие угрозы в адрес участников данного консорциума используются в целях недобросовестной конкуренции», — подчеркнул дипломат. Антонов напомнил, что Москва неоднократно заявляла, что газопровод является исключительно коммерческим проектом.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Две нитки газопровода длиной 1224 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Заполнение первой нитки объекта началось 4 октября. Вторую нитку трубопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом 17 декабря.

Перед началом работы газопровод должен пройти сертификацию германских и европейских регулирующих органов. 16 декабря Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) сообщило, что процедуру не успеют завершить до конца первой половины 2022 года, хотя ранее планировалось это сделать до 8 января 2022 года.