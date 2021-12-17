Вторую нитку «Северного потока-2» начали заполнять газом

Вторую нитку трубопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом. Об этом сообщил на своем официальном сайте оператор проекта, компания Nord Stream 2.

«Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — говорится в сообщении. Ранее по второй нитке успешно завершились пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Две нитки газопровода длиной 1224 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Заполнение первой нитки объекта началось 4 октября.