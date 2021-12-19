Раскрыты способы сэкономить на покупке автомобиля

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способы, которые помогут им сэкономить деньги при покупке нового автомобиля.

По словам специалиста, зачастую покупателям продают транспортное средство с различным дополнительным оборудованием. Он отметил, что такие уловки увеличивают его стоимость на 200-400 тысяч рублей, являясь при этом незаконными.

«В итоге автомобилист оказывается перед выбором: переплачивать за дополнительные опции и оборудование, устанавливаемые дилером или вставать в очередь от нескольких месяцев до года с возможностью подорожания выбранной модели», — рассказал автоэксперт, добавив, что согласно закону «О защите прав потребителей», запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других.

Кроме того, он рекомендует тем, кто не нуждается в срочной покупке автомобиля воспользоваться возможностью оформить предзаказ онлайн и дождаться машины, либо задуматься о приобретении автомобиля с пробегом.

Ранее стало известно, что в декабре российские автодилеры впервые с 2014 года решили отказаться от традиционных новогодних скидок на продукцию, за исключением нескольких невостребованных модификаций. При этом причины такого решения семь лет назад и в 2021 году существенно отличаются. Если в прошлом на фоне обвала рубля клиенты стремились обменять быстро обесценивающуюся валюту на ликвидные активы — в том числе автомобили, то сейчас машин в продаже осталось слишком мало, поэтому спрос некуда подстегивать.