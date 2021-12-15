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Россиян лишили новогодних скидок на автомобили

«Ъ»: автосалоны в России впервые с 2014 года оставили россиян без скидок на Новый год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В текущем декабре российские автодилеры впервые с 2014 года решили отказаться от традиционных новогодних скидок на продукцию, за исключением нескольких невостребованных модификаций. Об этом со ссылкой на опрос участников рынка пишет «Коммерсантъ».

При этом причины такого решения семь лет назад и в 2021 году существенно отличаются. Если в прошлом на фоне обвала рубля клиенты стремились обменять быстро обесценивающуюся валюту на ликвидные активы — в том числе автомобили, то сейчас машин в продаже осталось слишком мало, поэтому спрос некуда подстегивать.

Директор по маркетингу дилера «Авилон» Андрей Каменский подтвердил, что компании пришлось лишить клиентов скидочных программ, сохранив их только на определенные модели. Ту или иную скидку можно получить только на некоторые бренды, модели и комплектации, если такой автомобиль есть в наличии.

Глава Автодома» Андрей Ольховский отметил, что год автодилерам закрывать все равно надо, поэтому какие-то преимущества клиентам компании все равно предоставят, однако назвать их полноценным скидками нельзя. Так, «Фаворит Моторс» может дать скидку в 2,5-3 процента при схеме трейд-ин (покупатель обменивает старую машину на новую с доплатой), но только при покупке автомобиля, находящегося в салоне более 120 дней, то есть с которым возникли проблемы при реализации.

В свою очередь Глава «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич отметил, что дешевле, чем в октябре-ноябре, можно купить автомобили Nissan, Infiniti, Skoda, Kia. По его словам, в прошлые годы скидки и акции запускали еще осенью, чтобы с середины января начать продавать новые модели. Но теперь такой проблемы нет, машин не хватит все равно, и они будут дорожать.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что продажи автомобилей в России в ноябре упали на 20,4 процента (на 32,1 тысячи штук) по сравнению с ноябрем 2020 года. При этом в организации полагают, что следующие месяцы не переломят тенденцию.

Основными причинами падения рынка остаются сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы. В результате производители вынуждены сокращать выпуск машин и время от времени останавливать работу предприятий. В частности, на такие меры регулярно идет «АвтоВАЗ».

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Платон Щукин
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