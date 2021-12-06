В России стали покупать меньше автомобилей

Продажи автомобилей в России в ноябре упали на 20,4 процента (на 32,1 тысячи штук меньше) по сравнению с ноябрем 2020 года — за месяц россияне купили 125,5 тысячи автомобилей, указано в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Автопроизводители не ожидают традиционного взлета продаж перед новогодними праздниками.

Тем не менее по итогам десяти месяцев 2021 года организация отмечает положительную динамику — рынок на 6,9 процента превзошел показатели за аналогичный период 2020 года (1,44 миллиона проданных машин).

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«Обычно декабрь — благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год — другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся», — рассказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. Основными причинами падения рынка, по его словам, стали сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы.

Штэрцель добавил, что новые меры российских властей могут лишь усугубить ситуацию на авторынке. По его словам, новый проект постановления правительства предполагает почти девятикратное увеличение ставки утилизационного сбора на электромобили. В совокупности с недавней отменой нулевой импортной пошлины на электромобили это решение существенно замедлит развитие этого сегмента рынка, который только начал расти в стране. Электрокары подорожают, их продажи упадут, а динамика развития зарядной инфраструктуры ухудшится, считает председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

В октябре ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предсказала стране длительный дефицит машин. По словам экспертов, нехватка продлится как минимум до середины 2022 года и автомобили почти всех марок вырастут в цене. Аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) назвали мировую автомобильную индустрию самой пострадавшей отраслью из-за проблем с поставками в период пандемии.