Популярный у россиян овощ оказался «строительным материалом» для костей

Богатая витаминами и минералами капуста способна предотвратить развитие гипертонии и укрепить кости, заявили японские ученые, пишет Yahoo News Japan.

По словам медиков, витамин U полезен для здоровья желудка и двенадцатиперстной кишки. Содержащийся в капусте витамин К оказывает коагулирующее действие на кровь, останавливает кровотечение, ускоряет заживление травм. Помимо этого, овощ богат кальцием, что делает его «строительным материалом» для костей и зубов. Включающие его в свой рацион люди не страдают депрессией: оказалась, что капуста способна снимать психическое возбуждение и напряжение.

В популярном у россиян овоще есть фосфор, калий и магний, а внешняя часть капусты темно-зеленого цвета богата бета-каротином. В теле человека он превращается в витамин А, который необходим для хорошего зрения, здоровья слизистых оболочек, внутренних органов и профилактики простуды.

Капусту прописывают беременным, так как в ней содержится фолиевая кислота, необходимая для производства красных кровяных телец и деления клеток.

Ранее ученые из Университета Монпелье во Франции заявили, что различные виды капусты пользуются популярностью в странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса. Например, в Германии и Южной Корее смертность от COVID-19 была значительно ниже.