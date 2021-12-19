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Дания решила бороться с коррупцией на Украине

Дания вложит 257 тысяч евро в борьбу с коррупцией на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Копенгаген решил помочь Украине в реализации проекта по борьбе с коррупцией, министерство иностранных дел Дании опубликовало тендер на услуги специалистов в сфере информационных технологий, передает RT.

Эксперты, которых наймет дипломатическое ведомство, возьмутся за усовершенствование хранилищ данных для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Проект призван автоматизировать процесс получения, систематизации и анализа данных, поступающих от украинских госорганов

Как отметили в министерстве, поддержка Украины в искоренении взяток является одном из ключевых задач Евросоюза и Дании. Это должно привести к укреплению демократии, росту экономики и торговли, уверены в ведомстве.

В проект вложат около 1,9 миллиона датских крон (примерно 257 тысяч евро или 21,4 миллиона рублей).

Ранее член Европейской счетной палаты Юхан Партс сравнил коррупцию на Украине с эпидемией. По его словам, Украина могла бы быть «очень богатой», однако «небольшая группа людей» смогла сконцентрировать в своих руках большие финансовые ресурсы и «взять в заложники всю страну».

Алия Шарафутдинова
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