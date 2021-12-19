Умер один из основателей стиля хай-тек Ричард Роджерс

Британский архитектор Ричард Роджерс умер на 89-м году жизни в Лондоне. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на его представителя.

Смерть Роджерса подтвердил его сын. Другой источник отметил, что архитектор «тихо скончался» в своем доме. Точная причина смерти не называется.

Архитектор считается одним из основателей стиля хай-тек. Роджерс получил мировую известность благодаря проекту Центра Жоржа Помпиду в Париже, который он создал совместно с итальянцем Ренцо Пиано. Среди других знаковых проектов — штаб-квартира страховой компании Lloyd's of London, здание «Купол тысячелетия», Европейский суд по правам человека в Страсбурге, а также «Всемирный торговый центр три» — небоскреб, построенный на месте разрушенных при теракте башен-близнецов в Нью-Йорке.

За свои работы Роджерс был удостоен нескольких престижных профессиональных наград. В 2007 году он получил Притцкеровскую премию.