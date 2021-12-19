Россия перестала быть «врагом номер один» для США

Политолог-американист Вероника Крашенинникова в интервью изданию «Украина.ру» рассказала, почему Вашингтон пошел Москве на уступки по «Северному потоку-2», исключив санкции против газопровода, российского внешнего долга и некоторых физических лиц из оборонного бюджета. По ее словам, Россия перестала быть для США «врагом номер один» и теперь они собирают силы для противостояния Китаю.

«Что касается "Северного потока-2", это уступка, в первую очередь, Германии, потому что для США важны трансатлантические отношения, в том числе с новым правительством Германии, которое было заявлено», — заявила эксперт.

По ее мнению, президент США Джо Байден показал свою независимость от разного рода советников и критиков, поскольку в Белом доме находится большое количество тех, кому хотелось бы более агрессивных действий в отношении России. Несмотря на это, американский лидер выбрал другой подход, отметила политолог. Она подчеркнула, что такая политика, вероятнее всего, связана с тем, что Байден понимает, что США не могут себе позволить одновременно воевать на два фронта — с Россией и с Китаем, так что перевела Москву в разряд врага номер «два», чтобы сосредоточиться на противостоянии Пекину.

Ранее стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2» до 14 января 2022 года. Такие сроки рассмотрения ограничений назвал лидер демократов в верхней палате Чак Шумер.