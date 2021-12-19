В США назвали срок рассмотрения санкций против «Северного потока-2»

Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2» до 14 января 2022 года. Такие сроки рассмотрения ограничений назвал лидер демократов в верхней палате Чак Шумер.

«Не позднее чем 14 января 2022 года начнется рассмотрение S.3436 (документа, предполагающего введение санкций против "Северного потока-2", — прим. "Ленты.ру"), представленного ранее сегодня Тедом Крузом», — сказал он.

Ранее научный сотрудник Военного колледжа ВМС США Эмили Холланд заявила, что санкции Запада против «Северного потока-2» нанесут урон как России, так и Европейскому союзу (ЕС). По ее словам, Европа получит не меньший ущерб от возможных ограничений, поэтому эксперт характеризует американскую стратегию в отношении газопровода как рискованную.

7 декабря стало известно, что оборонный бюджет США на предстоящий финансовый год был представлен без санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Американские власти также отказались от введения ограничений против госдолга России и российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека.