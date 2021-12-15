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В США заявили о равном уроне от санкций по «Северному потоку-2» для России и ЕС

WP: санкции США против «Северного потока-2» нанесут Европе не меньше ущерба, чем России

Фото: @NSP2_Rossiya

Научный сотрудник Военного колледжа ВМС США Эмили Холланд в комментарии газете The Washington Post заявила, что санкции Запада против «Северного потока-2» нанесут урон как России, так и Европейскому союзу (ЕС).

По ее словам, Европа получит не меньший ущерб от возможных ограничений, поэтому эксперт характеризует американскую стратегию в отношении газопровода как рискованную. Она указала, что исследования в сфере энергобезопасности демонстрируют сковывающий эффект энергетической взаимной зависимости.

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«Зависимость Европы от России означает, что угрозы реализации проекта данного трубопровода могут нанести нашим союзникам такой же урон, как и России», — подчеркнула Холланд.

Она добавила, что многие европейские правительства рассматривают Москву как трудного, но экономически выгодного партнера. Эксперт напомнила, что после вхождения Крыма в состав Российской Федерации некоторые государства ЕС не хотели вводить жесткие санкции, чтобы не ломать устоявшийся энергетический и экономический порядок.

Холланд пояснила, что в случае с «Северным потоком-2» союзники США также не хотят применять рестрикции из опасения нанести ущерб собственным экономикам. Она заключила, что в сложившейся ситуации у Вашингтона нет таких рычагов давления на Россию, чтобы они не отражались негативно на странах Европы.

Ранее кандидат на пост лидера германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что санкции против газопровода «Северный поток-2» не имеют смысла. Он отметил, что военная активность, которую Россия якобы ведет на границе с Украиной, требует дальнейших действий со стороны Евросоюза. Однако, считает политик, «Северный поток-2» для этого не подойдет.

Марина Совина
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