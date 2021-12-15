В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали не имеющими смысла

Санкции против газопровода Северный поток-2 не имеют смысла, заявил кандидат на пост лидера германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. Его слова приводит ТАСС

Он отметил, что военная активность, которую Россия якобы ведет на границе с Украиной, требует дальнейших действий со стороны Евросоюза. Однако, считает политик, «Северный поток-2» для этого не подойдет.

Мерц отметил, что газопровод не является исключительно экономическим проектом, как и любая инициатива в сфере энергетики. Именно в этом, уверен он, и заключается ошибка германского правительства — когда проект признали экономическим и когда он был достроен.

«Исправить эту ошибку будет крайне сложно, потому что этот трубопровод разделяет Европу», — считает Мерц. Вместе с тем политик выразил мнение, что на данный момент «Северный поток-2» «не может быть сертифицирован».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что «Северный поток-2» не могут одобрить, так как он не соответствует нормам европейского энергетического законодательства. Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) приостановило сертификацию трубопровода. Однако новый канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал запуск проекта, заявив, что он обеспечивает безопасность поставок энергии в Европейский союз.

