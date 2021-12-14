Новый канцлер Австрии поддержал запуск «Северного потока-2»

Российский газопровод «Северный поток-2» является общеевропейским проектом, который нельзя использовать как средство давления на Россию из-за ситуации вокруг Украины. Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал запуск проекта, передает Spiegel.

«"Северный поток-2" — важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в Европейский союз», — подчеркнул политик, отметив, что использование проекта в качестве рычага воздействия на Москву навредит ЕС.

Нехаммер обратил внимание, что запуск газопровода отвечает интересам не только России. От проекта также получают выгоду Германия Австрия и другие члены Евросоюза.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что российский газопровод «Северный поток-2» на данный момент не могут одобрить, так как он не соответствует нормам европейского энергетического законодательства. Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) приостановило сертификацию трубопровода. Перед запуском проекта необходимо создать юридическое разделение между владельцем «Северного потока-2», оператором и поставщиком энергоносителя.