Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Новый канцлер Австрии поддержал запуск «Северного потока-2»

Канцлер Австрии Нехаммер: «Северный поток-2» нельзя использовать против России

Фото: Georges Schneider / globallookpress.com

Российский газопровод «Северный поток-2» является общеевропейским проектом, который нельзя использовать как средство давления на Россию из-за ситуации вокруг Украины. Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал запуск проекта, передает Spiegel.

«"Северный поток-2" — важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в Европейский союз», — подчеркнул политик, отметив, что использование проекта в качестве рычага воздействия на Москву навредит ЕС.

Материалы по теме:
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября
Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
Слили в трубу.Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
30 июля

Нехаммер обратил внимание, что запуск газопровода отвечает интересам не только России. От проекта также получают выгоду Германия Австрия и другие члены Евросоюза.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что российский газопровод «Северный поток-2» на данный момент не могут одобрить, так как он не соответствует нормам европейского энергетического законодательства. Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) приостановило сертификацию трубопровода. Перед запуском проекта необходимо создать юридическое разделение между владельцем «Северного потока-2», оператором и поставщиком энергоносителя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Новый канцлер Австрии поддержал запуск «Северного потока-2»
Жирков назвал условие завершения карьеры
Друг напавшего на монастырь в Серпухове дал показания следователям
У половины россиян выросла зарплата
Диетологи рассказали о накоплении опасного жира из-за вредных утренних привычек
В Совфеде назвали одну из виновниц отсталости Украины
Издание The Insider оштрафовали на миллион рублей
Российский офицер покончил с собой в госпитале
Цены на газ взлетели
Немецкого хоккеиста напугала результативность Овечкина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter