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Песков рассказал о гнетущих Путина показателях смертности от COVID-19 в России

Пресс-секретарь Песков: Путина гнетут показатели смертности от коронавируса в России

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президента России Владимира Путина гнетет информация о показателях смертности среди пациентов с коронавирусом в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По его словам, и самого российского лидера, и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с распространением инфекции, беспокоит вопрос смертности среди населения.

«Смертность, действительно, высокая — это трагедия, потому что, действительно, каждый день уже на протяжении долгого времени мы теряем более тысячи или тысячи двухсот наших сограждан. Это ужасно», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее 19 декабря сообщалось, что за минувшие сутки в России зафиксировали 1023 летальных исхода от осложнений, вызванных COVID-19, — это минимальное значение за последние два месяца. Всего с начала пандемии в стране умерли 297 203 пациента с коронавирусом.

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Варвара Кошечкина
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