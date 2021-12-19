Песков рассказал о гнетущих Путина показателях смертности от COVID-19 в России

Президента России Владимира Путина гнетет информация о показателях смертности среди пациентов с коронавирусом в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По его словам, и самого российского лидера, и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с распространением инфекции, беспокоит вопрос смертности среди населения.

«Смертность, действительно, высокая — это трагедия, потому что, действительно, каждый день уже на протяжении долгого времени мы теряем более тысячи или тысячи двухсот наших сограждан. Это ужасно», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее 19 декабря сообщалось, что за минувшие сутки в России зафиксировали 1023 летальных исхода от осложнений, вызванных COVID-19, — это минимальное значение за последние два месяца. Всего с начала пандемии в стране умерли 297 203 пациента с коронавирусом.