Россиян предупредили о подсказках для мошенников в соцсетях

Россиян предупредили о подсказках, которые они оставляют для мошенников в соцсетях. Так, злоумышленники ищут новые сценарии обмана по хештегам и меткам, передают «Известия».

Например, после публикаций о перенесенном коронавирусе человеку может позвонить якобы полицейский. Издание приводит в пример ситуацию москвича Сергея, который заразился COVID-19 и поставил соответствующую отметку в Instagram. После этого ему позвонил «полицейский» и рассказал о попытке снять денежные средства в банке по доверенности, опираясь на то, что владелец счета болен и не может сделать это самостоятельно.

Эксперты подчеркивают, что злоумышленники совершенствуют свои аферы и активно мониторят социальные сети. «Преступники точечно используют индивидуальный сценарий, рассчитанный на конкретного человека, и при этом совмещают его с уже известными приемами банковского мошенничества. Это приводит к тому, что у такой двухходовки очень высокий уровень опасности», — отметил тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Золотухин.

Аналитик компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина добавила, что мошенники придумывают актуальные сценарии, связанные с пандемией, в том числе якобы коронавирусные выплаты и эффективные лекарства, которые можно получить, назвав номер карты и CVV-код с обратной стороны. Также аферисты могут прислать сообщение после размещенного фото с прогулки с уведомлением о нарушении режима самоизоляции и ссылкой на оплату штрафа.

Кроме того, эксперты предупреждают, что даже у людей с абстрактным никнеймом в соцсетях легко узнать их настоящие данные, например, с помощью специальных сервисов. Злоумышленники стали собирать больше данных о человеке, поскольку на звонки фальшивых сотрудников банков россияне уже практически не реагируют.

Специалисты советуют для безопасности в сети закрыть аккаунт, не добавлять в друзья незнакомых или непонятных людей, а также не выкладывать точную геолокацию. Фотографии и сторис из квартиры тоже лучше скрывать, чтобы не давать мошенникам оценить финансовое состояние потенциальной жертвы.

Ранее заместитель начальника Следственного департамента МВД полковник юстиции Данил Филиппов сообщил, что за 11 месяцев 2021 года ущерб от телефонного мошенничества в России составил 45 миллиардов рублей. По его словам, каждый седьмой житель России подвергался нападкам злоумышленников. Причем, половина всех жертв сами добровольно передавали секретные данные, пароли и коды.

