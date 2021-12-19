На Украине рассказали о постепенно выводящих деньги из страны инвесторах

Бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов рассказал об инвесторах, постепенно выводящих деньги из страны на фоне неопределенности и нагнетания ситуации, в эфире телеканала «Дом».

«Основной риск, который мы видим для страны, — это неопределенность, риск ситуации с Россией. Вот часто поднимается вопрос о возможной войне», — пояснил Милованов. По его словам, если «войны не будет», то не будет и проблем с курсом гривны, так как макроэкономическая ситуация в Украине «относительно хорошая».

При этом, если обстановка будет нагнетаться, люди начнут паниковать, уверен советник президента Владимира Зеленского. «Прежде всего, будут паниковать иностранные инвесторы, они потихоньку будут выводить деньги. Уже сейчас это происходит, они выводят потихонечку деньги, но немного», — сказал он, отметив, что речь идет о нескольких миллиардах гривен, поэтому курс национальной валюты относительно стабильный.

Милованов заверил, что Национальный банк контролирует ситуацию, и на данный момент его резервы в шесть раз больше, чем в 2014-2015 годах. «Больших рисков нет», — заключил советник.

На неделе с 22 по 26 ноября Национальный банк Украины впустую продал 630,1 миллиона долларов ради спасения курса гривны. Усилия регулятора оказались безрезультатными: курс гривны за неделю снизился до 27,10 за доллар — максимума за пять месяцев.