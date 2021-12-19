Российские хакеры слили в даркнет секретные данные британской полиции

Российские хакеры слили в сеть секретные данные полиции Великобритании. Информация оказалась в даркнете после того, как их требование о выкупе было отклонено, сообщает Daily Mail.

Конфиденциальная информация оказалась у хакеров из-за нарушения безопасности, отмечает издание. Киберпреступная группировка Clop обнародовала часть материалов, украденных ею у IT-фирмы, которая обрабатывает доступ к национальному полицейскому компьютеру (PNC), и угрожает распространить информацию и дальше.

Доступ к материалам хакеры получили еще в октябре после фишинговой атаки. В их распоряжении оказалась информация о 13 миллионах человек, в том числе записи с камер, фиксирующих превышение скорости на дорогах и изображения водителей. Газета пишет, что Clop потребовал выкуп у компании Dacoll, но платить им отказались. Размер предполагаемого выкупа не сообщается.

«Ущерб, причиненный такой утечкой данных, непостижим, поскольку он ставит под сомнение механизмы кибербезопасности, существующие между несколькими государственными и частными организациями, для управления конфиденциальными данными правоохранительных органов», — заключил эксперт по национальной безопасности и бывший полковник британской военной разведки Филип Ингрэм.

Ранее в декабре русские хакеры взяли на себя ответственность за попытку крупной кибератаки на две угольные электростанции CS Energy в австралийском штате Квинсленд. В случае перехвата контроля над генераторами, киберпреступники смогли бы оставить без света от 1,4 до 3 миллионов человек. О своей причастности к организации атаки, которая произошла 27 ноября, заявили хакеры из группировки Wizard Spider, которая в западных медиа традиционно ассоциируется с Россией.