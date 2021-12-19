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Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей

Экс-президент США Донлальд Трамп назвал лидера КНР Си Цзиньпина убийцей

Фото: Andrew Galbraith / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал лидера КНР Си Цзиньпина убийцей.

Изначально экс-глава Соединенных Штатов отметил, что до пандемии коронавируса у него были отличные отношения с китайским лидером. «Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он», — сказал он.

Далее Трампа перебила журналистка телеканала, которая проводила интервью, и назвала Си Цзиньпина убийцей. Бывший президент США согласился с ее утверждением. «Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история», — заявил он.

В декабре Трамп нецензурно выразился в адрес бывшего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху за то, что тот поздравил действующего американского лидера Джо Байдена с избранием на пост президента, а также обвинил экс-премьера в нелояльности. «Первым, кто поздравил Байдена, был Биби (прозвище Беньямина в Израиле — прим. «Лента.ру») Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем любой другой человек, с которым имел дело», — заявил он.

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Мария Гейн
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