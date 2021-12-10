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Трамп обругал бывшего израильского премьера

Дональд Трамп обругал Беньямина Нетаньяху за его поздравление Байдену после выборов

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обругал бывшего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху за то, что тот поздравил Джо Байдена с избранием на его нынешний пост, а также обвинил его в нелояльности, сообщает издание Axios.

«Первым, кто поздравил Байдена, был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем любой другой человек, с которым имел дело. Биби мог бы промолчать. Он совершил ужасную ошибку», — высказался Трамп.

Он отметил, что с того момента не общался с экс-премьером Израиля. «Пошел он…» — добавил экс-глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Нетаньяху ему «понравился и все еще нравится», но он также ценит верность. Экс-президенту США не понравилось и то, что бывший израильский премьер еще и записал поздравление на видео, которое ему показала его супруга Мелания. Трамп также заявил, что Нетаньяху якобы был первым, кто поздравил Байдена, но журналисты Axios отметили, что в действительности это не так: он ждал более 12 часов и выступил после того, как американские телеканалы объявили об итогах выборов.

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Антон Похиляк
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