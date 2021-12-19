Мигранты рассказали о схеме переброски из Белоруссии в Германию

Некоторые мигранты, которые находились на польско-белорусской границе, все-таки смогли попасть на территорию Евросоюза, и рассказали, каким образом им удалось оказаться в Германии, как они и мечтали. О схеме переброски мигрантов пишет РБК.

Еще в ноябре корреспондент издания общался с группой иранских беженцев. Тогда только двое говорили на английском, сейчас они рассказали, как им удалось попасть в ЕС. Матин и его друг Кейсер (имена изменены) сообщили, что еще в ноябре из Минска они отправились на границу Белоруссии и Польши, какой именно участок границы это был, не уточняется. Но, как указывает РБК, это было не то место, где образовался стихийный лагерь мигрантов.

По словам Матина, всего там собралось несколько десятков человек, и белорусские пограничники просто пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Затем мигрантам пришлось провести почти неделю в лесу, но большую часть поймали пограничники, в итоге в Польшу смогли добраться только 10 человек. «Что с другими? Их депортировали обратно в Белоруссию, где они сейчас — не знаю, у нас с ними нет контакта», — сказал Кейсер.

Весь маршрут был заранее распланирован некой турфирмой. Беженцы пробыли в Польше три дня, пока ждали машину, которая отвезет их в Германию. «Водителем был поляк, местный. Его услуги, как и услуги всех, кто помогал нам в Белоруссии, мы оплатили еще в Ираке до вылета из страны. Так что все было согласно договоренности», — рассказал собеседник агентства. Сначала мигрантов привезли Франкфурт-на-Майне, а после — в Дрезден, сейчас они находятся в распределительном центре.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.