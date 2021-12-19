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Мигранты рассказали о схеме переброски из Белоруссии в Германию

РБК: мигранты с польско-белорусской границы раскрыли схему переброски в Германию

Фото: Reuters

Некоторые мигранты, которые находились на польско-белорусской границе, все-таки смогли попасть на территорию Евросоюза, и рассказали, каким образом им удалось оказаться в Германии, как они и мечтали. О схеме переброски мигрантов пишет РБК.

Еще в ноябре корреспондент издания общался с группой иранских беженцев. Тогда только двое говорили на английском, сейчас они рассказали, как им удалось попасть в ЕС. Матин и его друг Кейсер (имена изменены) сообщили, что еще в ноябре из Минска они отправились на границу Белоруссии и Польши, какой именно участок границы это был, не уточняется. Но, как указывает РБК, это было не то место, где образовался стихийный лагерь мигрантов.

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По словам Матина, всего там собралось несколько десятков человек, и белорусские пограничники просто пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Затем мигрантам пришлось провести почти неделю в лесу, но большую часть поймали пограничники, в итоге в Польшу смогли добраться только 10 человек. «Что с другими? Их депортировали обратно в Белоруссию, где они сейчас — не знаю, у нас с ними нет контакта», — сказал Кейсер.

Весь маршрут был заранее распланирован некой турфирмой. Беженцы пробыли в Польше три дня, пока ждали машину, которая отвезет их в Германию. «Водителем был поляк, местный. Его услуги, как и услуги всех, кто помогал нам в Белоруссии, мы оплатили еще в Ираке до вылета из страны. Так что все было согласно договоренности», — рассказал собеседник агентства. Сначала мигрантов привезли Франкфурт-на-Майне, а после — в Дрезден, сейчас они находятся в распределительном центре.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.

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Платон Щукин
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