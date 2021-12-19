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Россиянам напомнили о штрафах за неубранные сугробы

Юрист Аванесов предупредил о штрафах за неубранный снег при перекрытии доступа к зданиям

Фото: Pixabay

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов заявил, что садовые некоммерческие товарищества (СНТ) за неубранный снег не несут ответственности за неубранный снег на своей территории. Однако в ряде случаев за сугробы могут оштрафовать и физическое, и юридическое лицо, напомнил специалист в интервью агентству «Прайм».

Аванесов напомнил, что россиянам грозит штраф за неубранный снег, если он перекрывает доступ к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, которые служат источниками наружного противопожарного водоснабжения.

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«Таким образом, если посредством неубранного снега на территории общего пользования создаются препятствия, например, для проезда, то в этом случае такое бездействие образует состав административного правонарушения и будут квалифицированы по части 1 статьи 20.4 КоАП России», — предупредил юрист.

Эксперт отметил, что не имеет юридического значения, в каком отношении субъект правонарушения, то есть землепользователь, состоит к СНТ. В частности, является ли он членом товарищества или нет, заключил Аванесов.

Ранее российских дачников предупредили о штрафах за неубранный снег. Опрошенные РБК юристы отметили, что убирать снег и лед на территории должны ее владельцы.

Марина Совина
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