В Госдуме назвали срок начала действия закона об отмене обязательного техосмотра

Законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта должен заработать в России в 2022 году. Такой срок назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в воскресенье, 19 декабря.

По его словам, по законопроекту уже были получены все положительные заключения. Теперь в понедельник, 20 декабря, документ должны будут рассмотреть на Совете Думы. Затем, 21 декабря, проект рассмотрят во втором чтении, а 22 декабря — в третьем, уточнил председатель нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что принять данный закон необходимо до конца текущего года, чтобы в следующем году новые правила уже заработали. «Это решение коснется около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев», — пояснил Володин.

Депутаты Госдумы приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта в первом чтении в начале ноября. Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам, а также используемые в личных целях. При этом законопроект не распространяется на автомобили такси и другой транспорт, который используют для перевозки пассажиров.