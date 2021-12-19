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В Госдуме назвали срок начала действия закона об отмене обязательного техосмотра

В Госдуме заявили, что закон об отмене обязательного техосмотра заработает в 2022 году

Фото: Shutterstock

Законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта должен заработать в России в 2022 году. Такой срок назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в воскресенье, 19 декабря.

По его словам, по законопроекту уже были получены все положительные заключения. Теперь в понедельник, 20 декабря, документ должны будут рассмотреть на Совете Думы. Затем, 21 декабря, проект рассмотрят во втором чтении, а 22 декабря — в третьем, уточнил председатель нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что принять данный закон необходимо до конца текущего года, чтобы в следующем году новые правила уже заработали. «Это решение коснется около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев», — пояснил Володин.

Депутаты Госдумы приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта в первом чтении в начале ноября. Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам, а также используемые в личных целях. При этом законопроект не распространяется на автомобили такси и другой транспорт, который используют для перевозки пассажиров.

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Варвара Кошечкина
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