Учительница в российской школе ударила ученика после обращения на «ты»

В одной из российских школ учительница ударила школьника во время урока. Инцидент произошел на уроке 6 «А» класса в школе №2 в Березовском (Свердловская область) и попал на видео, которое публикует портал «Е1».

По словам школьников, причиной конфликта стало то, что мальчик сидел в телефоне, когда все его одноклассники сдавали тетради. Тогда педагог подошла и забрала тетрадь сама. А после подросток подошел к ее столу и обратился на «ты», требуя отдать отобранное. В итоге женщина порвала тетрадь, сказав: «Мне вообще пофиг на тебя и твою тетрадь», а затем дала школьнику пощечину.

При этом родители других учеников встали на сторону преподавателя. «Проблема образования, что сейчас, что раньше, заключается в том, что ученики срывают уроки», — пишут родители в соцсетях. «Как учить ребенка, который никого не уважает, не имеет идеалов и ценностей? Ситуация ужасная, бедные учителя», — приводит Ura.ru слова одного из местных жителей.

Родители школьников также отметили, что видео похоже на провокацию, потому что одноклассники успели все снять. Ситуацию уже прокомментировала директор школы Светлана Колпакова. «Конфликт с этим мальчиком для нас — не новость. Прошу всех успокоиться, будем работать дальше», — объявила она.