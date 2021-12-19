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Американский политолог назвал «корень напряженности» в отношениях России и США

Политолог Грэм: между РФ и США корнем напряженности стало постсоветское пространство

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В настоящий момент «корнем напряженности» в отношениях России и США можно назвать реализацию американскими властями геополитических интересов в 1990-х, причем в «очень больном для Москвы месте» — на постсоветском пространстве. Об этом заявил американский политолог, глава Kissinger Associates Томас Грэм в беседе с «Интерфаксом».

По его мнению, США использовали слабость России для выполнения собственных задач в 1990-е годы. «И то, что мы видим сейчас — это попытка России восстановить свое влияние на этом пространстве», — сказал специалист.

Грэм также отметил, что Украина стала ключевой страной в этом отношении. Если бы в те годы Россия оставалась сильной державой, то была бы видна гораздо более стабильная структура чем та, которая есть сейчас, предположил он. Любой стране выгодно иметь сильных соперников и партнеров, чтобы искать длительные компромиссы и точно знать, что существуют долгосрочные договоренности. Таким образом, никто не станет считать, что ее в чем-то обделили, пока она была слабой.

По мнению американского политолога, в 1990-е годы Вашингтон был заинтересован в сильной Москве, но не настолько, чтобы та была потенциально мощнее США. Кроме того, США всегда боялись «имперских амбиций» России, ее стремления расширять влияние. По этой причине, заключил эксперт, Вашингтон начал хеджировать возврат к российским традициям.

В завершение разговора Грэм отметил, что Соединенные Штаты рассчитывали на прогресс в военной области при расширении НАТО. «Убеждали европейских союзников заниматься интеграцией восточноевропейских стран», — заметил он и добавил, что США понимали стратегическое превосходство над Россией после развала Советского Союза.

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Варвара Кошечкина
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