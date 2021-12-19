Москвичам пообещали «полярное вторжение» и морозы

На предстоящей неделе полярное вторжение принесет в Москву 20-градусные морозы, пообещали синоптики. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, похолодание придет в Центральную Россию уже с понедельника, 20 декабря. Его слова приводит РИА Новости.

В ночь на понедельник в столичном регионе похолодает до минус 4-9 градусов, а днем уже будет больше минус 12, к вечеру столбики термометров опустятся до минус 15 градусов. «Во вторник, 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, самый короткий день в году, похолодание продолжится: под утро будет минус 15-20, в дневные часы всего минус 12-17», — рассказал Тишковец.

Но самым холодным днем недели станет среда: похолодает до минус 22 градусов. Несмотря на то что для этого дня это не рекорд, так как в 1919 году в этот день столбики термометров опустились до минус 36,3 градуса, ожидаемые дневные показания термометров все равно можно назвать выдающимися. «В век глобального потепления такого студеного дня еще ни разу не было, а в прошлом столетии последний раз подобные морозы в этот день наблюдались 43, 52 и 54 года назад: в 1978 году — минус 19,1, в 1967 году — минус 18, а в 1969-м — минус 18,5», — рассказал синоптик ТАСС. При этом дневная норма декабря в столичном регионе составляет минус 3,5 градуса.

Однако уже к концу недели морозы начнут медленно отступать. «В пятницу скажется влияние теплого атмосферного фронта, из-за чего небо нахмурится, и в светлое время суток снег небольшой интенсивности возобновится. Ночью минус 14-19, днем минус 8-13», — уточнил специалист. К климатической норме погода вернется уже к субботе. «Таким образом, грядущее испытание зимой не будет чрезвычайно суровым и продолжительным», — заключил синоптик.

По данным портала Gismeteo, на будущей неделе температура в Москве и области может опуститься до минус 31 градуса. «Погода практически всю неделю будет с отрицательной температурой воздуха, не исключено, что в ночные часы будет и минус 20 градусов. Для русской зимы это нормальное явление», — говорила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.