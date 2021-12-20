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С бывшего президента Киргизии сняли обвинения по делу «Кумтора»

Соратник экс-президента Киргизии: уголовное дело против Аскара Акаева прекратили

Фото: Alex Wong / Getty Images

С бывшего президента Киргизии Аскара Акаева сняли обвинения по делу о разработке золоторудного месторождения «Кумтор». Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает портал 24.kg.

Соратник экс-главы государства Бекболот Талгарбеков заявил, что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

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У Аскаева нет ни одной акции в Centerra Gold Inc., которая занималась разработкой месторождения, подчеркнул Талгарбеков. Соглашение по «Кумтору» готовила государственная комиссия, в которую входили представители «Кыргызалтына», правительства и парламента, эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда дали положительное заключение. «Аскар Акаев ранее посчитал своим упущением, что не проверил и доверился госкомиссии, и попросил прощения у народа», — добавил Талгарбеков.

При этом он подчеркнул, что если в ходе следствия к Акаеву возникнут какие-то вопросы, его вновь могут вызвать как свидетеля. Экс-президент прилетал в Бишкек на допрос в августе и декабре.

Летом власти Киргизии сообщили, что по делу «Кумтора» проходят два бывших президента — Акаев и Курманбек Бакиев. Устанавливается возможная причастность еще двух бывших лидеров республики, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова, к заключению заранее невыгодных для государства контрактов.

Киргизия предъявила финансовые претензии канадской Centerra Gold Inc. на 4,2 миллиарда долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке «Кумтора».

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София Сарджвеладзе
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