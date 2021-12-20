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Россияне стали меньше совершать преступлений под наркотиками и алкоголем

МВД: число совершенных в алкогольном опьянении преступлений в России сократилось на 8%

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В МВД России подготовили статистические данные об уровне преступности в стране за 11 месяцев текущего года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

На восемь процентов снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На 9,2 процента россияне стали меньше нарушать закон под воздействием наркотиков.

Также на 15,4 процента сократилась детская и подростковая преступность, безопаснее стало в общественных местах — на 7,4 процента меньше уличных преступлений.

В МВД указали на сокращение числа убийств на 5,7 процента, на 16,5 процента разбоев и 18,6 процента грабежей.

Эти данные свидетельствуют о стабильной оперативной обстановке в стране, подытожили в ведомстве.

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Любовь Ширижик
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