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Задержан покрасивший дом в БЧБ-цвета белорус

Задержан житель Полоцка Анатолий Коханчик, покрасивший дом в бело-красно-белый

Фото: Telegram-канал «Вясна / Правы чалавека ў Беларусі»

В Белоруссии задержан житель города Полоцк Анатолий Коханчик, покрасивший дом в бело-красно-белый цвет (бело-червоно-белый, БЧБ). Об этом сообщает Telegram-канал правозащитного центра «Весна».

Коханчика задержали, когда он пришел по повестке в милицию. По предварительной информации, белорус объявил сухую голодовку.

Анатолий Коханчик покрасил родительский дом в деревне год назад. Власти расценили это как несанкционированный пикет. Позже Коханчик сообщил, что следователь угрожал завести против него уголовное дело о злостном хулиганстве, если он не перекрасит дом.

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9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Первые митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств. Ряд оппозиционеров были приговорены к длительным тюремным срокам, другие бежали из страны.

Участники протестов использовали бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Белоруссии в 1991-1995 годах.

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София Сарджвеладзе
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