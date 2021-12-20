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Украинским пограничникам разрешили сбивать дроны-нарушители без предупреждения

Верховная Рада разрешила погранслужбе Украины сбивать дроны-нарушители без предупреждения

Фото: Державна прикордонна служба України / dpsu.gov.ua

Верховная Рада внесла изменения в закон о пограничной службе Украины и предоставила ведомству право без предупреждения сбивать воздушные судна, дроны и другие летательные аппараты, нарушившие государственную границу. Об этом сообщил начальник управления организации пограничной службы Сергей Вороной.

«Военнослужащие Госпогранслужбы вправе применять огнестрельное оружие с целью повреждения или уничтожения воздушных судов, совершающих полеты в пределах пограничной полосы, над или рядом с нашими катерами, кораблями, судами обеспечения, охраняемыми объектами», — цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам Вороного, это право также распространяется на полеты над пунктами пропуска, местами дислокации пограничных нарядов, если такие полеты совершаются с нарушением правил. В данном случае оружие также будет применяться без предупреждения, подчеркнул начальник службы.

В ближайшее время Государственная пограничная служба Украины начнет работу по закупке средств, позволяющих выявлять беспилотники и перехватывать управление ими.

Ранее сообщалось, что украинским пограничникам разрешили применять физическую силу, огнестрельное оружие и спецсредства в случае нападения на сотрудников ведомства, для защиты граждан, при освобождении заложников или задержании человека, который совершил тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается скрыться.

Марина Совина
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