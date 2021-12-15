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Украинским пограничникам разрешили применять оружие

На Украине сотрудникам Госпогранслужбы разрешили использовать оружие и спецсредства

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине вступил в силу закон, разрешающий сотрудникам Государственной пограничной службы (ГПС) применять оружие, спецсредства и другие меры для защиты силовиков и граждан. Об этом сообщает газета «Голос Украины».

В частности, пограничникам разрешили применять физическую силу, огнестрельное оружие и спецсредства в случае нападения на сотрудников ведомства, для защиты граждан, при освобождении заложников или задержании человека, который совершил тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается скрыться.

Также сотрудникам Госпогранслужбы дали право использовать оружие для уничтожения беспилотников и остановки транспорта, водитель которого создает угрозу жизни и здоровью людей.

Кроме того, пограничники получили возможность осуществлять осмотр гражданских лиц и их вещей, поверхностную проверку транспортных средств и грузов и, в случае необходимости, изымать предметы, которые могут быть вещественными доказательствами или представлять опасность для жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что украинские силовики провели на границе с Белоруссией спецоперацию «Полесье». Отмечалось, что целью маневров стало недопущение усугубления ситуации с нелегальной миграцией. Для проведения мероприятий власти Украины увеличили число пограничников, а также сил и средств в местах возможного прорыва беженцев на территорию страны.

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Георгий Нестеров
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