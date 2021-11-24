Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией

Украина объявила о начале проведения спецоперации «Полесье» на границе с Белоруссией с целью недопущения усугубления ситуации с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы республики в Facebook.

По данным ведомства, на сегодняшний день угроза перенаправления потока беженцев на Украину довольно высока, поэтому для предотвращения развития миграционного кризиса было решено усилить охрану государственной границы. Отмечается, что операция координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другими задействованными резервами.

Для проведения операции было увеличено число пограничников, а также сил и средств в местах возможных прорывов беженцев на территорию страны. В пограничной службе подчеркнули, что в ходе мероприятий будут активно применяться беспилотные летательные аппараты (БПЛА), авиация и технические средства наблюдения.

В начале ноября на границе Белоруссии и стран Евросоюза обострился миграционный кризис. Возле кордона собрались тысячи беженцев из Ближнего Востока, пытающихся прорваться в ЕС. Западные политики утверждают, что белорусские власти специально организовали происходящее. Сложившейся ситуацией озаботилась и Украина. МВД республики сообщило об усиленной охране государственной границы и даже задумало вырыть ров на наиболее уязвимых участках.