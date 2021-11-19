На Украине задумали вырыть ров на границе с Россией и Белоруссией

Министерство внутренних дел (МВД) Украины прорабатывает различные меры по укреплению границы с Россией и Белоруссией на фоне эскалации напряженности с беженцами. Об этом во время выступления на заседании Верховной Рады сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, представляя проект по охране государственной границы.

По его словам, многократные случаи проникновения нелегальных мигрантов в Польшу вынуждают страну озаботиться вопросом безопасности рубежей. Он отметил, что, по задумке МВД, на наиболее уязвимом участке границы Украины с Россией и Белоруссией можно вырыть ров.

Стоимость данной инициативы оценивается в 17 миллиардов гривен (около 47 миллиардов рублей), которые глава МВД призвал заложить в государственный бюджет. «Именно это залог того, что мы будем в безопасности», — подчеркнул Монастырский.

Кроме того, министр также проинформировал о создании межведомственного штаба и комплекса превентивных мер по недопущению потока мигрантов, а также о запланированном проведении учений, в которых будут задействованы представители правоохранительных органов.

Ранее Монастырский указал, что Верховная Рада должна быть готова к введению чрезвычайного положения (ЧП) в приграничных областях Украины из-за ситуации с мигрантами. Он призвал депутатов подготовиться к объявлению режима ЧП из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, но в то же время подчеркнул, что пока в введении подобных мер нет необходимости.