На Украине попросили подготовиться к объявлению режима ЧП из-за мигрантов

Верховная Рада должна быть готова к введению чрезвычайного положения (ЧП) в приграничных областях Украины из-за ситуации с мигрантами. Об этом глава МВД республики Денис Монастырский заявил в ходе выступления в украинском парламенте, передает издание Vesti.ua.

Он призвал депутатов подготовиться к объявлению режима ЧП из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, но в то же время подчеркнул, что пока в введении подобных мер нет необходимости.

При этом Монастырский отметил, что в перспективе Россия может попытаться использовать текущую ситуацию с нелегальными мигрантами для нанесения «максимального репутационного ущерба» Европейскому союзу (ЕС) и Украине.

«Так что мы не исключаем, что есть возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Белоруссию на нашу территорию в большом количестве нелегальных мигрантов», — добавил глава ведомства.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Киев направит 8500 полицейских на северную границу республики из-за опасения, что беженцы с белорусско-польской границы могут переместиться туда. Кроме того, он допустил, что в стране может быть введен режим ЧП.